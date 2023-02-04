Росіяни скоюють геноцид в Україні. Тим часом жителям Кремінки (десь на болотах Калузької області) вистачило цинізму надіслати лист у мерію "Дніпропетровська".

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Громадяни країни-терористки вирішили випросити демонтовані пам'ятники Ломоносову, Максіму Горькому, Алєксандру Пушкіну. До слова, цінність "руських геніїв" жителі Кремінки суттєво переоцінили. Їх хочуть обміняти на дрова. А дрова – то вже серйозно, зважаючи, який у Росії – рівень життя.

"Посланіє" з російської "глубінки" / Фото мерії Дніпра

Що відповіли у мерії

У мерії опублікували дотепну відповідь громадянам болітних земель. Насамперед нагадали, що такого міста як "Дніпропетровськ" – вже давно нема. Водночас оскільки адміністрація Кремінки застрягла у минулому, можна звертатися до представника місцевої влади як до "старости села" чи "глави робочого селища".

У мерії Дніпра також висловили сподівання, що у Кремінці вже знають про скасування кріпацтва. Окрім того, росіян привітали з тим, що до них нарешті провели інтернет.

Відповідь на "посланіє з боліт" / Borys Filatov

Борис Філатов заявив, що це було б дуже смішно, якби не було так сумно.