Промаха в Одессе не было

Если в общем, то выходит, что в обеих ракетах россияне успели улучшить надежность их бортовых систем и точность попадания.

Читайте также Украина вышла на новый рубеж, дальше – большие изменения

Если в случае именно с Х-22 – там вообще речь едва ли не о полной замене "начинки", после которой изделие под индексом Х-32 должно лететь на дальность вообще от 600 километров. Благодаря новой электронике ракета должна попадать со значительно меньшей погрешностью, чем советская предшественница.

Другими словами, оккупанты ночью на 23 июля попали в Одессе именно туда, куда целились. Вариант вроде бы "промаха" ракет Х-22 (они же теперь Х-32) на самом деле можно и не рассматривать.

Отдельный ужас ситуации не только в масштабах разрушений для гражданской инфраструктуры и культурных памятников Одессы. Но и в том, что российские военные заодно "нащупали" наиболее эффективный формат будущих ударов по энергетической инфраструктуре, которые могут быть осенью – зимой.

То есть комбинацией дозвуковых и сверхзвуковых ракет прорывать нашу ПВО на узком отрезке, целясь в критическую инфраструктуру именно отдельного региона (или отдельных регионов), а не страны в целом.

Тем более, что подобный подход, к сожалению, мы уже можем наблюдать на примерах, когда россияне "Шахедами" бьют по Сумам или по приграничным районам Сумщины и Черниговщины, где объективно мало возможностей сбивать "летучие мопеды".

Вряд ли большим утешением может быть фиксация того факта, что нашей ПВО в ночь на 23 июля удалось сбить хотя бы дозвуковые крылатые ракеты типов "Калибр" и "Искандер-К" (они же Р-500, они же 9М728/729), летевшие на Одессу буквально с дистанции пистолетного выстрела и головокружительной траектории, вряд ли оставлявшей достаточно времени на реакцию.

Интересно Путин пытается скрыть свою слабость, но показывает крысиное отчаяние

Ибо, например, во время ударов по инфраструктуре Одесской области 21 июля россияне отстреляли 8 дозвуковых крылатых ракет:

одну Х-59;

три "Калибра";

четыре "Искандер-К".

Также было 6 сверхзвуковых ракет "Оникс". Ни одну из этих крылатых ракет сбить тогда не удалось.

Настоящая цель ударов по Югу совсем другая

Отдельно вспомним, что 21 июля россияне также обстреляли "важный инфраструктурный объект" в Белгороде-Днестровском. Их там два. Они расположены рядом, ни один из них сейчас не играет роли для зернового экспорта Украины, но играет роль для обеспечения транспортной связности Одесской области в целом.

Заметьте День Героев в Украине: в шаге от утверждения

У россиян действительно шире цель в нынешних ракетных ударах по Одессе и Югу в целом, чем просто максимальное уничтожение мощностей для перевалки зерна. Россияне хотят психологически запугать и подавить наши возможности, сопротивляться возможным мерам Черноморского флота России по прямой блокаде наших морских портов.

Тем более что иногда россиянам удается работать хирургически для достижения этой цели, прикрывая свои слабости.