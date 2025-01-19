Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение, которое обнародовало Министерство обороны Великобритании. В отчете говорится, что оккупанты пытаются продвинуться на север и захватить близлежащие села Нескучное и Времовку.

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Бои за Великую Новоселку

По данным отчета, Великая Новоселка остается важным узлом на линии фронта с самого начала полномасштабного вторжения. В 2022 году попытки россиян взять город потерпели неудачу, а летом 2023 года ВСУ оттеснили противника на юг.

По словам оперативно-стратегической группировки "Хортица", Россия продолжает штурм населенного пункта. Противник пытается воспользоваться сложными погодными условиями и активно применяет бронетехнику.

На Новопавловском направлении враг осуществляет наступательные действия с целью блокирования Большой Новоселки. В то же время украинские воины уничтожили два танка и пять бронемашин противника. Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают штурмы в окрестностях города.

Стратегическое значение Великой Новоселки

Великая Новоселка является последним значительным форпостом Сил обороны Украины на юге Донбасса. Украинские военные восстановили контроль над некоторыми территориями вблизи населенного пункта летом 2023 года, однако Россия начала штурмы в ответ осенью 2024 года.

Напомним, британская разведка также сообщила о предварительном продвижении России на этом направлении, в частности захват Угледара в октябре 2024 года и Курахово в январе 2025 года. Ситуация в районе Большой Новоселки остается напряженной.

