В эфире канала "Эспрессо" начальник штаба артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины Денис "Рубеж" Нагорный рассказал подробнее о ситуации. Он отметил, что враг пытается усилить давление на наших военных.

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Убегают своими заминированными полями

По его словам, российские военные активно используют заградительные отряды. Также они минируют пути отступления для своих же бойцов.

Он добавил, что враг не обращает внимания на потери в живой силе, а также на технику, когда постоянно идет на штурм в районе Бахмута.

Россияне не в состоянии логистически обеспечить то количество человек, которое они нагнанных. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут своими заминированными полями,

– рассказал начштаба 4 бригады НПУ.

"Рубеж" подробнее рассказал о минировании. Он отметил, что бойцы так называемой "второй армии мира" умышленно минируют пути отступления. Таким образом, пехота врага просто не может отходить, когда совершает штурм. Кроме того, за этими "штурмовиками" ставят еще и пулеметчиков.

Несмотря на собственные потери, противник продолжает атаковать,

– говорит Нагорный.

По словам "Рубежа", наши военные на Бахмутском направлении на фоне ухудшение погодных условий перешли к позиционной обороне. Он добавил, что оккупанты пытаются давить на логистику Сил обороны. Также усилились огневой контроль наших позиций.

Враг продолжает проводить минирование, усиливает влияние БПЛА типа "Ланцет". И это несмотря на контрбатарейную борьбу ВСУ, минирование. "Рубеж" констатировал, что нашу пехоту захватчики забрасывают "собственным мясом".

Заметим, что российские бойцы приступили к третьей волне наступления на Авдеевском направлении. Как отмечают наши военные, в результате резко возросли потери как среди живой силы, так и техники захватчиков.