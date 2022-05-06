По его словам, женщин и детей, которых эвакуировали из Мариуполя, смогли разместить на крупном лайнере в порту города Роттердам в Нидерландах.

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Петр Андрющенко рассказал, что ночью россияне разбили все припаркованные автомобили, которые были с украинскими номерами, рядом с лайнером. На месте происшествия много полиции и Красного креста.

Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда,

– рассказал Петр Андрющенко.

"Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин, или все граждане России. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе никому не будет покоя". – добавил Андрющенко.

Что еще известно о поступках россиян за границей

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Женщина кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит" и бросалась в украинцев деньгами. После того как россиянка буквально устроила истерику на улице, украинка начала фиксировать инцидент на свой телефон. Тогда она закричала, чтобы она не снимала.

В Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку. Компания, в которой работает россиянка, быстро отреагировала на этот случай и уволила ее.

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