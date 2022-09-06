"Кринж" история от россиянки

Так, находящиеся за рубежом россияне постоянно сталкиваются с какими-то неприятностями. На этот раз в сети распространили видео, где россиянка жалуется, что не смогла купить колечко из-за паспорта страны-террористки.

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Девушке отказали, по ее словам, в магазине Диор. Говорит, что это "кринжевая" история.

Кринж история – зашла я в Диор, чтобы купить себе колечко, стою в очереди. И здесь – простите, с российским паспортом мы вам ничего продать не можем. И я такая – ясно,

– ноет россиянка.

Ее иронический тон нам не ясен, ведь это логичная и вполне нормальная реакция адекватных работников бренда, который не собирается терпеть войну.

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К слову, для граждан страны-террористки уже скоро могут ограничить въезд в Евросоюз. Также предлагают не признавать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

А вот в самой россии последствия экономических санкций будут нарастать постепенно, считают специалисты. И эффект будет сильным, ведь весь цивилизованный мир лишь ужесточает ограничения против страны-агрессорки.

Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что санкции должны быть не только экономическими и касаться только олигархов. Обычные россияне тоже должны почувствовать ответственность за свое бездействие и именно они должны давить на руководство, которое начало войну. Без ощутимых "неудобств" россияне этого не будут делать.

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