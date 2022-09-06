"Крінж" історія від росіянки

Так, росіяни, які перебувають за кордоном, постійно зіштовхуються з якимись неприємностями. Цього разу у мережі поширили відео, де росіянка бідкається, що не змогла купити колечко через те, що має паспорт країни-терористки.

Увага Єврокомісія підтримала припинення спрощення візового режиму з росією: коли воно може запрацювати

Дівчині відмовили, за її словами, у магазині Діор. Каже, що це "крінжова" історія.

Крінж історія – зайшла я в Діор, щоб купити собі колечко, стою в черзі. І тут – вибачте, з російським паспортом ми вам нічого продати не можемо. І я така - ясно,

– ниє росіянка.

Її іронічний тон нам не зрозумілий, адже це логічна і цілком нормальна реакція адекватних працівників бренду, який не збирається толерувати війну.

Росіянам доведеться нити і далі, якщо підтримуватимуть свого диктатора

До слова, для громадян країни-терористки уже незабаром можуть обмежити в'їзд до Євросоюзу. Також пропонують не визнаватимуть паспорти, які видали на окупованих територіях України.

А ось в самій росії наслідки економічних санкцій наростатимуть поступово, вважають фахівці. І ефект буде сильним, адже увесь цивілізований світ лише посилює обмеження проти країни-агресорки.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що санкції повинні бути не лише економічними і стосуватись лише олігархів. Звичайні росіяни теж мають відчути відповідальність за свою бездіяльність і саме вони мають тиснути на своє керівництво, яке розпочало війну. Без відчутних "незручностей" росіяни цього не робитимуть.

Це може вас зацікавити – у США відповіли на візове ембарго для росіян: відео