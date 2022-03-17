Руководитель ОП заявил, что Украина воюет не только за себя, но и за все свободные народы мира. Поэтому нам нужно больше помощи. Об этом Ермак сообщил 17 марта.

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Мариуполь – это пример, наша боль. Россияне не пропускают в город гумконвои уже пятый день – это нужно прекратить,

– написал руководитель ОП.

Враг ежедневно разрушает инфраструктуру, школы, больницы. Под реальной угрозой находятся АЭС. Поэтому Ермак отмечает, что Украине нужно немедленное прекращение войны. Гарантии безопасности являются нашим приоритетом.

"Мир наконец должен увидеть, что Россия строит абсолютно тоталитарную систему, и если их не остановить сегодня, то завтра она вторгнется в новые страны Европы", – добавляет руководитель ОП.

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