Несмотря на это, украинская сторона до сих пор не знает точных данных о потерях, которыми они бы могли серьезно оперировать. Об этом в новом интервью рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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В то же время Арестович отметил, что есть показания пленных.

Один из них говорил, что их использовали в зоне ОСС, затем перебросили под Харьков и в результате из 2 тысяч, которых с ним вместе призвали, осталось в живых только 20,

– отметил он.

Кроме того, он рассказал, как используют мобилизованных жителей временно оккупированных территорий.

"Сейчас идет второй день штурм Авдеевки. Их бросают на городскую застройку, где украинцы годами создавали оборону с минными полями, территория пристрелена. "Мобилизованных" "ЛДНР" посылают волнами, а за ними идут кадровые российские части. Можете представить, что с ними происходит, с этими несчастными", – поделился данными советник главы Офиса президента.

Смотрите утренний брифинг Арестовича за 17 марта::