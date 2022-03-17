Попри це, українська сторона досі не знає точних даних щодо втрат, якими вони б могли серйозно оперувати. Про це у новому інтерв'ю розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Водночас Арестович зазначив, що є свідчення полонених.

Один із них казав, що їх використали в зоні ОСС, потім перекинули під Харків і в результаті з 2 тисяч, яких із ним разом призвали, залишилося живими лише 20,

– зазначив він.

Крім того, він розповів, як використовують мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій.

"Наразі триває другий день штурм Авдіївки. Їх кидають на міську забудову, де українці роками створювали оборону, із мінними полями, територію пристрелено. "Мобілізованих" із "ЛДНР" посилають хвилями, а за ними йдуть кадрові російські частини. Можете уявити, що з ними відбувається, із цими нещасними", – поділився даними радник голови Офісу президента.