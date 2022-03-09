Энергодар и серый пепел над городом

По словам местных жителей, за городом оккупанты сначала вырыли огромную яму и несколько дней свозили в нее трупы уничтоженных ВСУ подельников.

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Очевидцы сообщили о 15 грузовиках, направлявшихся в мобильные крематории.

В нем сжигают своих убитых. Местные жители рассказывают о мелком сером пепле, который ежедневно опадает на Энергодар и его окрестности,

– сообщил журналист.

Российские солдаты не только потеряли жизнь из-за идеи бесноватого Путина. Их тела утилизируют как мусор.

Жители Энергодара верят, что пеплом станут все российские оккупанты.

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Оккупанты открыли огонь во время эвакуации – видео

Полный текст сообщения

У мужа моей сестры есть родственники в оккупированном Энергодаре. Они живут в окрестностях города и ежедневно наблюдают за действиями российских нацистов.

Поэтому за городом оккупанты сначала вырыли огромную яму и несколько дней свозили в нее трупы уничтоженных ВСУ подельников. Люди насчитали не менее 15 КамАЗов.

А теперь там вовсю круглосуточно работает мобильный крематорий. В нем сжигают своих убитых. Местные жители рассказывают о мелком сером пепле, который ежедневно опадает на Энергодар и его окрестности.

"Ихтамнеты" не только потеряли жизнь из-за идеи бесноватого Путина. Их тела утилизируют как мусор.

Жители Энергодара верят, что пеплом станут все российские оккупанты.