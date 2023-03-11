Об этом свидетельствуют данные опроса российского аналитического центра. Среди россиян преобладают негативные оценки в отношении США, Европейского Союза и Украины, передает 24 Канал.

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Отмечается, что в марте 2023 года отношение российских граждан к США остается преимущественно отрицательным. Доля положительных оценок составила в феврале 14% (в ноябре 2022 года – 18%) опрошенных, отрицательных – 73% (как и в ноябре).

Доля положительных оценок по Украине продолжает снижаться: 17% опрошенных относятся хорошо (в ноябре – 20%), 69% – плохо (в ноябре – 70%).

Результаты опроса россиян / Фото российский аналитический центр

Отношение к Европейскому Союзу также остается отрицательным. 18% (в ноябре – 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо – 69% (в ноябре – 68%).

Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%,

– говорится в сообщении.

Отметим, что аналитический центр провел опрос 21-28 февраля 2023 среди 1 626 человек.

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Интересно, что положительные оценки опроса характерны для Китая, Индии и Турции.

Отношение к Китаю остается положительным: 85% относятся хорошо, 6% плохо. Серьезные изменения по сравнению с предыдущим годом не зафиксированы.

А вот с февраля 2023 года отношение респондентов к Турции ухудшилось: 61% относятся хорошо (в августе 2022 года – 68%), 22% – плохо (в августе 2022 года – 20%).

В то же время в отношении Индии значительных изменений с декабря 1998 нет: 80% относятся хорошо, 5% - плохо.