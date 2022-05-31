Самоценность вытеснила принудительное пренебрежение

В литературе, кино или в трактовке истории украинец всегда был бестолков и беспомощен. Чувство собственной неполноценности и аморальности (коварства) было глубоко интернализовано в коллективной психике, как писал Николай Рябчук, и превратилось в негативный образ (self-image).

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Наше сопротивление, сплоченность, способность крушить "вторую армию мира", новый язык войны, "грамматика презрения" и слова "орки", "мордор", "московия", "русский корабль..", ставшие привычными для нас, изменили отношение к самим себе и к украинцам в мире. И мы уже хорошо осознали свою самоценность.

Победа – в каждом из нас

День победы над врагом – это только вопрос времени. Но уже сегодня мы можем спеть торжественную песню каждому украинцу, который вносит свой вклад в нашу победу.

Американская психотерапевт Вирджиния Сатир написала декларацию самоценности – гимн самому себе. Потому что из любви к себе и признанию собственной самоценности реализуются наши мечты, преодолеваются препятствия и предстают наши действия и свершения.

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Всегда предлагаю своим студентам написать такой гимн себе и вижу, как война изменила акценты их работ. А каков ваш гимн себе?

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