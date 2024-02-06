Подробнее о ситуации в регионе сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В 03:04 он опубликовал сообщение, в котором озвучил первые детали о последствиях ракетного удара по Харьковской области.

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Враг уничтожил отель

По словам Олега Синегубова, российские военные нанесли удары по Золочеву, что в Богодуховском районе.

Известно, что в результате этого разрушен трехэтажный отель. Предварительно, под завалами находится человек. Еще троих удалось спасти. Говорится о двух женщинах и мужчине.

По имеющейся информации, также зафиксировано возгорание фасада магазина. Глава ОВА отметил, что ликвидация последствий ударов продолжается.

Обратим внимание, что воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 02:05. А отбой воздушной тревоги был в 02:50. В ту же минуту, когда сирены оповещали об угрозе, мониторинговые каналы писали о выходах баллистики. Вероятно, враг снова бил из Белгородской области, ведь там местные каналы сообщали о так называемой работе российских военных.

В 02:22 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный многим благодаря телеграм-каналу "Генерал Марсель", сообщил о повторных запусках ракет. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

Это важно! Напоминаем, что во время воздушных тревог чрезвычайно важно находиться в укрытиях. Как только в вашем регионе раздается воздушная тревога – отправляйтесь в укрытие или другое безопасное место. Также помните, что ни в коем случае не стоит снимать на фото и видео работу ПВО. Не будьте сообщником россиян и не помогайте им корректировать огонь!