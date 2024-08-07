Известно, что в результате атаки захватчиков на регион есть повреждения. В ОВА рассказали детали.

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Враг атаковал Хмельницкую область

Ночью 7 июля во время воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны в пределах Хмельницкой области обезвредили 4 вражеских БпЛА типа "Шахед".

По данным местной ОВА, к счастью, пострадавших или травмированных нет.

Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области,

– говорится в сообщении.

Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОВА, рассказал, что на месте работают все соответствующие службы.