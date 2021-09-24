Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения якобы несправедливые. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.

К теме Российскую делегацию на сессии ПАСЕ ограничили в передвижении из-за "Спутника V"

Россияне говорят о"дискриминации"

Володин даже назвал это "дискриминацией" парламентариев. Он утверждает, что такое решение приняли "с конкретной целью – лоббировать продукт крупных фармкомпаний, американских и европейских".

В связи с этим было бы уместно не принимать участия в заседании ПАСЕ,

– сказал спикер.

СМИ пишут, что члены делегации таки планируют участвовать в сессии, но дистанционно.

Какие ограничения установили для россиян

Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал, что российской делегации не позволят свободно передвигаться в Страсбурге.

Дело в том, что депутаты не привиты ни одной из вакцин, которые утвердил европейский регулятор.

Поэтому делегация вроде бы может передвигаться только между гостиницей и зданием Совета Европы.

Однако ждут еще финальную позицию французской стороны по ограничениям.

Обратите внимание! Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27 – 30 сентября. Ее формат будет гибридным, то есть часть парламентариев может присутствовать физически.

Евросоюз не признает Спутник V

Всемирная организация здравоохранения 15 сентября временно остановила одобрение вакцины Спутник V. Специалисты должны провести необходимые изменения.

Важно, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний.