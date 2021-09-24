Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения якобы несправедливые. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.
К теме Российскую делегацию на сессии ПАСЕ ограничили в передвижении из-за "Спутника V"
Россияне говорят о"дискриминации"
Володин даже назвал это "дискриминацией" парламентариев. Он утверждает, что такое решение приняли "с конкретной целью – лоббировать продукт крупных фармкомпаний, американских и европейских".
В связи с этим было бы уместно не принимать участия в заседании ПАСЕ,
– сказал спикер.
СМИ пишут, что члены делегации таки планируют участвовать в сессии, но дистанционно.
Какие ограничения установили для россиян
- Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал, что российской делегации не позволят свободно передвигаться в Страсбурге.
- Дело в том, что депутаты не привиты ни одной из вакцин, которые утвердил европейский регулятор.
- Поэтому делегация вроде бы может передвигаться только между гостиницей и зданием Совета Европы.
- Однако ждут еще финальную позицию французской стороны по ограничениям.
Евросоюз не признает Спутник V
Всемирная организация здравоохранения 15 сентября временно остановила одобрение вакцины Спутник V. Специалисты должны провести необходимые изменения.
Важно, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний.