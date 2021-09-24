Спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що такі обмеження нібито – несправедливі. На його думку, Росії краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.
До теми Російську делегацію на сесії ПАРЄ обмежили в пересуванні через "Супутник V"
Росіяни кажуть про "дискримінацію"
Володін навіть назвав це "дискримінацією" парламентарів. Він стверджує, що таке рішення прийняли "з конкретною метою – лобіювати продукт великих фармкомпаній, американських та європейських".
У зв'язку з цим було б доречно не брати участі у засіданні ПАРЄ,
– сказав спікер.
ЗМІ пишуть, що члени делегації таки планують брати участь у сесії, але дистанційно.
Які обмеження встановили для росіян
- Раніше сенатор Володимир Круглий розповів, що російській делегації не дозволять вільно пересуватися у Страсбурзі.
- Річ у тім, що депутати не щеплені жодною з вакцин, які затвердив європейський регулятор.
- Тому делегація начебто може пересуватися тільки між готелем та будівлею Ради Європи.
- Однак чекають ще фінальну позицію французької сторони щодо обмежень.
Євросоюз не визнає Супутник V
Всесвітня організація охорони здоров'я 15 вересня тимчасово зупинила схвалення вакцини Супутник V. Фахівці мають провести необхідні зміни.
Важливо, що препарат "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань.