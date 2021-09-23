Таку інформацію повідомив член делегації Ради Федерації, заслужений лікар Росії Володимир Круглий.

Важливо Глянемо, як "Супутник" спрацює на практиці, – Путін про спалах коронавірусу в його оточенні

Тепер росіяни можуть переміщатися лише з готелю в будівлю Парламентської Асамблеї. Зауважимо, що відкриття осінньої сесії відбудеться у понеділок, 27 вересня.

Що таке ПАРЄ? Парламентська асамблея Ради Європи – це консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи. Представники ПАРЄ складають доповіді про діяльність європейських країн, політиків, громадських організацій, а також приймають резолюції (рішення) для вирішення тих чи інших проблем. Асамблея є одним із найголовніших статутних органів Ради Європи, голова якої змінюється щорічно.

До українців не запровадили обмеження

Круглий поскаржився, що для інших делегацій, зокрема турецької та української, ніяких обмежень не запровадили. Він також висловив здивування з-за того, що ВООЗ затягує з реєстрацією російської вакцини та назвав цей факт "дискримінаційним моментом".

Зверніть увагу! Члени української делегації ПАРЄ отримали щеплення вакциною Pfizer, яка сертифікована в ЄС.

Зауважимо, що схожі проблеми можуть виникнути й у членів делегацій інших країн, які щепилися російською вакциною. До прикладу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто може не потрапити на сесію 76-ї Генасамблеї ООН, адже щепився "Супутник V".

Євросоюз не визнає Супутник V

15 вересня ВООЗ тимчасово зупинила схвалення вакцини Супутник V. За словами заступника голови Панамериканської організації охорони здоров'я Жарбаса Барбоси, процес зупинили доти, доки фахівцями не будуть проведені необхідні зміни.

Варто нагадати, що препарат "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань.