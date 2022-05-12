Об этом 24 каналу рассказала украинская активистка Ирина Земляная. Она также отметила, что польские полицейские все понимали и очень дружелюбно вели себя во время задержания активистов.

Читайте также Россия вызвала посла Польши после инцидента с облитым "кровью" послом России: требуют извинений

Активистка Ирина рассказала, что ей начали угрожать живущие в Германии россияне. Поскольку россиян в Польше достаточно мало, то "обещают приехать разобраться" с украинкой, приехав из Берлина.

Мы планируем и дальнейшие акции, огранизовываем на этой неделе и на следующей. Важную информацию мы публикуем на "Евромайдан. Варшава". Количество людей, которое приходит на наши акции, только увеличивается. Но, я лично не смогу пока участвовать в митингах, ведь россияне объявили на меня охоту,

– говорит активистка.

Как прошла акция 9 мая

Ирина сообщила, что вместе с другими активистами вплотную подошла к российскому послу. После этого они разлили на себя искусственную кровь. Активистка Земляная заявила, что искусственная кровь попала на посла России. Она также рассказала, что Сергей Андреев пришел не сам, а со своим приспешником, на которого тоже попала красная жидкость.

Земляная рассказала, что активисты не дали россиянам возложить венок и цветы, после чего они скрылись.

Что известно об акции протеста украинок в Варшаве

Вход в посольство Польши в Москве неизвестные облили красной краской. Вероятно, это месть за своего посла, известно, что мужчины залили краской табличку посольства.

Активистка Юлия рассказала, что во время акции протеста в субботу, 9 мая, россияне боялись подойти к украинцам. "Сегодня русня должна собираться у памятника советским солдатам, чтобы поставить цветы. Однако именно там собрались сотни украинцев, поляков и других народов. Поэтому они просто нас забоялись и решили туда не приходить", – рассказала она.

Как россияне "отомстили" за облитого посла: смотрите видео