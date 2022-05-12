Про це 24 каналу розповіла українська активістка Ірина Земляна. Вона також зазначила, що польскі поліцейські все розуміли і дуже дружньо поводилися під час затримання активістів.

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Активістка Ірина розповіла, що їй почали погрожувати росіяни, які живуть у Німеччині. Оскільки росіян у Польщі доволі мало, то "обіцяють приїхати розібратись" із українкою, приїхавши з Берліну.

Ми плануємо і подальші акції, огранізовуємо цього тижня і наступного. Важливу інформацію ми публікуємо на "Євромайдан. Варшава". Кількість людей, яка приходить на наші акції – лише збільшується. Але, я особисто не зможу поки приймати участь у мітингах, адже росіяни оголосили на мене полювання,

– говорить активістка.

Як пройшла акція 9 травня

Ірина повідомила, що разом з іншими активістами впритул підійшла до російського посла. Після цього вони розлили на себе штучну кров. Активістка Земляна заявила, що штучна кров потрапила на посла Росії. Вона також розповіла, що Сергій Андрєєв прийшов не сам, а зі своїм посіпакою, на якого теж потрапила червона рідина.

Земляна розповіла, що активісти не дали росіянам покласти вінок та квіти, після чого ті втекли.

Що відомо про акцію протесту українок у Варшаві

Вхід до посольства Польщі в Москві невідомі облили червоною фарбою. Ймовірно, це "помста" за свого посла, відомо, що чоловіки залили фарбою табличку посольства.

Активістка Юлія розповіла, що під час акції протесту у суботу, 9 травня, росіяни боялись підійти до українців. "Сьогодні росня мала збиратись біля пам'ятника радянським солдатам, щоб поставити квіти. Однак саме там зібрались сотні українців, поляків та інших народів. Тож вони просто нас забоялися і вирішили туди не приходити", – розповіла вона.

Як росіяни "помстилися" за облитого посла: дивіться відео

