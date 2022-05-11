Польського посла в Росії викликали до МЗС через інцидент з "кров'ю"

Зазначається, що польського посла викликали до російського відомства о 14:00 за центральноєвропейським часом. Розмова вже відбулася і тривала близько 20 хвилин і мала "фактичний характер".

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Причиною таких дій МЗС Росії став інцидент з послом РФ в Польщі. Він хотів покласти квіти 9 травня до Мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали російському послу пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили його червоною речовиною.

Представники МЗС Росії висловили усний протест послу через події на кладовищі 9 травня. Посол повторив основні тези позиції, які раніше міністр представив ЗМІ, а також те, що висловлено у заяві Міністерства закордонних справ. І на цьому зустріч посла завершилася, жодної додаткової інформації чи рішень не було прийнято,

– сказав речник польського МЗС.

Він зазначив, що Краєвський залишається на посаді. Відповідаючи на запитання, чи викликали, як повідомляли деякі ЗМІ, посла США в Москві разом із послом Польщі в МЗС Росії, речник відповів, що йому про це нічого не відомо. Він підкреслив, що такої практики, щоб разом викликати послів різних країн, немає.

Як відреагувала влада Польщі на інцидент з російським послом

9 травня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав обливання російського посла червоною речовиною інцидентом, якого не мало статися.

Інцидент, який стався під час покладання послом Російської Федерації вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не мало статися, інцидент, за який прикро. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють,

– сказав міністр.

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