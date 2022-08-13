И пока оккупанты продолжают без сожаления бить по территории Луганской области, которую не могут взять под свой контроль, на оккупированной ситуация не проще. Там жители страдают от проблем, связанных с уничтоженной инфраструктурой. И их должны устранить "специалисты", присланные кремлем.

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россияне бросают своих же

Глава Луганской ОВА решил посмеяться над оккупантами, которых россияне отправили "восстанавливать" захваченные территории Украины. Более того, он подчеркнул, что в кремле презирают не только украинцев, но и свой народ. И видео, о котором мы поговорим дальше, – яркий тому пример.

Наверное, вместо надоевшей ежедневной работы, за которую дважды в месяц стабильно начислялись деньги на карточку, мечтали получить тяжелый труд по разборке завалов и извлечению оттуда тел погибших родных и знакомых,

– задал риторический вопрос Гайдай.

Кроме того, он отметил, что враги в Северодонецке и Лисичанске не охотно верили историям, которые рассказывали в Мариуполе. Их совсем не пугало отсутствие оплаты. Более того, типичный россиянин просто молча делал и ждал. И так по кругу.

Но, на удивление, есть и те, кто каким-то образом решился выразить свое недовольство. Ими стали сотрудники АО "Росводоканал". Несколько десятков рабочих отправили в "командировку" в город Счастье. Но кто знал, что здесь враги будут чувствовать себя несчастными из-за отсутствия оплаты.

Просят путина о помощи

Для россиянина традиционно просить о помощи царя. Вот и сотрудники водоканала записали видеообращение к президенту россии. Чтобы последний помог их горю и выплатил деньги, а то холодильники пустые. Оккупанты, как выяснилось, не подозревали, что их свои же и обманут. Мол, работают они без трудового договора. Да и средств за это не получают. Хотя и работают в городе, к которому приковано внимание общественности.

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Как отметил Сергей Гайдай, эти горе-работники получили только половину обещанной суммы. И как только в их животах опустело, они решили звонить "папе" и просить о помощи.

Тем временем на войне против Украины враг тратит миллионы долларов каждый день. Речь идет как об уничтоженной технике оккупантов, так и о ракетах, которыми он атакует мирные города и села. И делает это для того, чтобы потом такие же неудачники, как рабочие сверху, за полцены отстраивали то, что уничтожили их же земляки.

Это "русский мир": на оружие и разрушение бюджет есть, на повышение социального уровня жизни населения из глубокой лужи до уровня хотя бы среднеукраинского – денег нет,

– подчеркнул Гайдай.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 43 400 российских военных. Но заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в зоне активных боевых действий просто невозможно.

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