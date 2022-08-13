Как отметил глава ОВА Сергей Гайдай, российские захватчики не могут полностью захватить область. Так что единственное, на что они сейчас способны, – уничтожать все вокруг. А поскольку для этого используется много живой силы, то в регионе еще проводят скрытую "мобилизацию" .

Читайте также Пентагон оценил потери россиян в "Саках", уничтожены враги на Юге: основное за 171 день войны

враг часами открывает огонь

Глава ОВА отметил, что 12 августа российские военные атаковали Бахмут со стороны Попасной. Также там состоялось очередное сражение недалеко от Белогоровки и Лисичанского НПЗ. Но все это безрезультатно. Что же касается въезда в Луганскую область, то его окрестности оккупанты буквально выжигают. А все потому, что не могут пройти несколько километров, чтобы выйти на административные границы.

Трудно сосчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц – полтора. оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу,

– подчеркнул Гайдай.

Оккупанты уничтожают Луганскую область / Фото с телеграма Гайдая

Он добавил, что захватчики около десяти раз пытались уходить в разведку. Но наши мужественные военные открывали огонь по врагу и уничтожали его. И именно мужественное сопротивление стало одной из причин того, что враг только наращивает свои зверства на территории области.

За сутки враг нанес авиаудары в районах девяти населенных пунктов. Только за прошедшую ночь оккупанты:

выпустили три ракеты;

четыре раза избивали из реактивной и ствольной артиллерии;

дважды – из минометов;

еще дважды удалось отразить танковое наступление россиян.

враг продолжает "мобилизацию"

На недавно оккупированных территориях враг продолжает проводить "мобилизацию". Для этого оккупанты устраивают обход многоэтажных домов. захватчики за деньги и продукты меняют данные у людей преклонного возраста. Их интересует, где живут мужчины призывного возраста.

Кроме того, у закрытых подъездов регулярно дежурят военные. Они ожидают, когда какой-то мужчина выйдет из дома или будет возвращаться. Все для того, чтобы забрать его на войну против собственного народа.

Как заметил Сергей Гайдай, большинство из тех, кто отвечает за принудительную "мобилизацию", ходят в балаклавах. Это они делают для того, чтобы ни соседи, ни знакомые, которые могут стать жертвами "охоты", не узнали их.

Достойно внимания – в Украине продолжат мобилизацию и военное положение: смотрите видео