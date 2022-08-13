Як зазначив глава ОВА Сергій Гайдай, російські загарбники не можуть повністю захопити область. Тож єдине, на що вони зараз здатні, – знищувати все навколо. А оскільки для цього використовується багато живої сили, то в регіоні ще й проводять приховану "мобілізацію".

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ворог годинами відкриває вогонь

Глава ОВА зауважив, що 12 серпня російські військові атакували Бахмут з боку Попасної. Також там відбувся черговий бій неподалік Білогорівки та Лисичанського НПЗ. Але все це безрезультатно. Що ж стосується в'їзду до Луганської області, то його околиці окупанти буквально випалюють. А все тому, що не можуть подолати кілька кілометрів, щоб вийти на адміністративні межі.

Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць – півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу,

– наголосив Гайдай.

Окупанти знищують Луганську область / Фото з телеграму Гайдая

Він додав, що загарбники близько десяти разів намагались йти у розвідку. Але наші мужні військові відкривали вогонь по ворогові та знищували його. І саме мужній спротив став однією з причин того, що ворог лише нарощує свої звірства на території області.

За добу ворог завдав авіаударів у районах дев'яти населених пунктів. Лиш за минулу ніч окупанти:

випустили три ракети;

чотири рази били з реактивної та ствольної артилерії;

двічі – з мінометів;

ще двічі вдалось відбити танковий наступ росіян.

ворог продовжує "мобілізацію"

На нещодавно окупованих територіях ворог продовжує проводити "мобілізацію". Для цього окупанти влаштовують обхід багатоповерхових будинків. загарбники за гроші та продукти вимінюють дані від людей поважного віку. Їх цікавить, де мешкають чоловіки призовного віку.

Крім того, біля закритих під'їздів регулярно чергують військові. Вони очікують, коли якийсь чоловік вийде з дому або ж повертатиметься. Усе задля того, щоб забрати його на війну проти власного ж народу.

Як зауважив Сергій Гайдай, більшість з тих, хто відповідає за примусову "мобілізацію", ходять у балаклавах. Це вони роблять задля того, щоб ані сусіди, ані знайомі, які можуть стати жертвами "полювання", не впізнали їх.

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