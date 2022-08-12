Мобілізованих з Донбасу росія використовує як гарматне м'ясо

У соціальних мережах з'явилося відео з мобілізованими бойовиками з Донбасу, пише 24 канал. На відео окупанти, яких росія змушує воювати проти України, поділилися тим, наскільки вони "щасливі" брати участь у бойових діях.

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Якщо своїм солдатам російське військове керівництво видає сучасну зброю, то мобілізованих з Донбасу використовує як гарматне м'ясо. На відео проросійські бійці скаржаться, що їм доводиться воювати в кросівках. Один із солдатів показав, що замість військового взуття у нього спортивне.



Окупанти воюють у кросівках / Скриншот

Та воювати в кросівках, як виявилося, не найгірше, що може статися з мобілізованими на Донбасі. Іншими росія видала берці різних розмірів. На одну ногу 45 розмір, а на іншу – 43-й.



росія видає берці різних розмірів / Скриншот

Окрім того, окупантам видають розірвані рюкзаки, що унеможливлює взяти із собою на фронт усе необхідне. Також росія видає мобілізованими на Донбасі форму, яка не відповідає розміру того чи іншого бійця.



Бойовики отримують розірвані рюкзаки / Скриншот



​Бойовики отримують розірвані рюкзаки / Скриншот

Окупанти силою примушують строковиків підписувати контракти

Розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили, що окупанти силою змушують строковиків підписувати контракти.

Розслідувачі зібрали свідчення рідних та близьких російських строковиків про те, як їх погрозами та силою змушують укладати контракти. Родини росіян у відчаї та просять про допомогу.

Розслідувачі констатують, що ще гірше поводяться з мобілізованими на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Таких військових без спорядження кидають на першу лінію.

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