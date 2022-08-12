Мобилизированных с Донбасса россия использует как пушечное мясо
В социальных сетях появилось видео с мобилизованными боевиками с Донбасса, пишет 24 канал. На видео оккупанты, которых россия заставляет воевать против Украины, поделились тем, насколько они "счастливы" участвовать в боевых действиях.
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Если своим солдатам российское военное руководство выдает современное оружие, то мобилизованных с Донбасса использует как пушечное мясо. На видео пророссийские бойцы жалуются, что им приходится сражаться в кроссовках. Один из солдат показал, что вместо военной обуви у него спортивная.
Оккупанты воюют в кроссовках / Скриншот
Но воевать в кроссовках, как оказалось, не самое худшее что может произойти с мобилизованными на Донбассе. Другим россия выдала берцы разных размеров. На одну ногу 45 размер, а на другую – 43-й.
россия выдает берцы разных размеров / Скриншот
Кроме того, оккупантам выдают разорванные рюкзаки, что делает невозможным взять с собой на фронт все необходимое. Также россия выдает мобилизованным на Донбассе форму, которая не соответствует размеру того или иного бойца.
Боевики получают разорванные рюкзаки / Скриншот
Боевики получают разорванные рюкзаки / Скриншот
Оккупанты силой заставляют срочников подписывать контракты
Расследователи The Insider и Bellingcat установили, что оккупанты силой заставляют срочников подписывать контракты.
Расследователи собрали свидетельства родных и близких российских срочников о том, как их угрозы и сила заставляют заключать контракты. Семьи россиян в отчаянии просят о помощи.
Расследователи констатируют, что еще хуже обращаются с мобилизованными на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Таких военных без снаряжения бросают на первую линию.
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