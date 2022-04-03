В общей сложности 320 крыш многоквартирных домов разрушены или повреждены в результате вражеских обстрелов.
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В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что уже сформировано 15 ремонтных бригад для восстановления кровель.
В Харькове разрушили сотни крыш снарядами / Фото Харьковский городской совет
В настоящее время коммунальные предприятия занимаются подготовкой строительных материалов, необходимых для ремонта кровли. В частности, функционируют производственные цеха по обработке древесины и металла,
– отметили в Харьковском горсовете.
В ХГС напомнили, что о поврежденных кровлях можно заявить на сайте "1562". Служба работает также в соцсетях Telegram и Facebook.
В Харькове разрушили сотни крыш снарядами / Фото Харьковский городской совет
В Харькове разрушили сотни крыш снарядами / Фото Харьковский городской совет
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