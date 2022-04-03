Загалом 320 дахів багатоквартирних будинків зруйновано або пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів.
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У Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що вже сформаовано 15 ремонтних бригад для відновлення покрівель.
У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада
Наразі комунальні підприємства займаються підготовкою будівельних матеріалів, необхідних для ремонту покрівель. Зокрема, функціонують виробничі цехи з обробки деревини та металу,
– зазначили в Харківській міськраді.
У ХМР нагадали, що про пошкоджені дахи можна заявити на сайті "1562". Служба працює також у соцмережах Telegram та Facebook.
У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада
У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада
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