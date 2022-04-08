Обстрелы Горного не прекращаются уже сутки. О ситуации сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Три автобуса заполнены людьми, выжидают тишину, чтобы двинуться на железнодорожную станцию. Желающих уехать очень много, будем пытаться вернуться за всеми,

– заверил он.

Люди уезжают с Луганщины под обстрелами / Фото из телеграма Сергея Гайдая

По словам Гайдая, эвакуация все равно продолжается.

Люди сидят под обстрелами в ожидании эвакуации / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Патрульные полицейские продолжают помогать добраться до эвакуационных автобусов тем жителям, которые не могут сами, но хотят выехать из зоны боевых действий.

Полицейские помогают людям, которым тяжело перемещаться самим / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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