Обстріли Гірського не припиняються вже добу. Про ситуацію повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Три автобуси заповнені людьми, вичікують тишу, аби рушити на залізничну станцію. Бажаючих виїхати дуже багато, будемо намагатися повернутися за усіма,

– запевнив він.



Люди їдуть з Луганщини під обстрілами / Фото з телеграму Сергія Гайдая

За словами Гайдая, евакуація все одно триває.



Люди сидять під обстрілами в очікуванні евакуації / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Патрульні поліцейські продовжують допомагати дістатися до евакуаційних автобусів тим жителям, які не можуть самі, але хочуть виїхати з зони бойових дій.



Поліцейські допомагають людям, яким важко переміщатись самим / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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