На більшості напрямках евакуація відбувається власним транспортом

Евакуюватися на значній частині напрямків можна власним транспортом. Виїхати автобусами можна буде у Запоріжжя з Мелітополя, якщо окупанти повернуть автобуси, які захопили.

Це важливо Чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся, – голова Луганської ОВА

10 гуманітарних коридорів на 8 квітня

Донецька область

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

  • Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
  • Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
  • Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
  • Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

  • Рубіжне – Бахмут.

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