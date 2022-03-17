Пожарные трижды ликвидировали возгорания, возникавшие в результате атак. Делать это приходилось в перерывах между обстрелами со стороны российских оккупантов.

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Здания удалось спасти от уничтожения

Первый вызов спасателям поступил в 22:42. Люди сообщили, что в результате попадания вражеской артиллерии загорелось хозяйственное сооружение.

Уже в 23:10 и в 23:40 пожарные повторно ликвидировали возгорание в Великой Писаревке. Они возникали также из-за артиллерийских обстрелов россиян.

Благодаря оперативным действиям удалось спасти от уничтожения жилые дома, хозяйственные постройки и другие здания,

– подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что в Сумской области изменили время комендантского часа. Начиная с четверга, 17 марта, он будет действовать в этой области с 19:00 до 05:00.

В Великой Писаревке спасатели тушат пожар: смотрите видео