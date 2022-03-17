Вогнеборці тричі ліквідовували загоряння, які виникали внаслідок атак. Робити це доводилося у перервах між обстрілами з боку російських окупантів.

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Будівлі вдалося врятувати від знищення

Перший виклик до рятувальників надійшов о 22:42. Люди повідомили, що внаслідок влучання ворожої артилерії спалахнула господарча споруда.

Вже о 23:10 та о 23:40 вогнеборці повторно ліквідовували загоряння у Великій Писарівці. Вони виникали також через артилерійський обстріл росіян.

Завдяки оперативним діям вдалось врятувати від знищення житлові будинки, господарчі споруди та інші будівлі,

– підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, що на Сумщині змінили час комендантської години. Починаючи з четверга, 17 березня, вона діятиме у цій області з 19:00 до 05:00.

У Великій Писарівці рятувальники гасять пожежу: дивіться відео