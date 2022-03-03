В Генштабе ВСУ рассказали, что это противоречит нормам Международного гуманитарного права. Россия использует мирное население как живой щит.

Заметьте В Сумской области передовая группа ВСУ вышла на рубежи по линии государственной границы

При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган",

– говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты – деморализованы. Они продолжают нести потери.

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