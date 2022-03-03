У Генштабі ЗСУ розповіли, що це – суперечить нормам Міжнародного гуманітарного права. Росія використовує мирне населення як живий щит.

Зауважте На Сумщині передова група ЗСУ вийшли на рубежі по лінії державного кордону

При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган",

– мовиться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ зауважив, що російські окупанти – деморалізовані. Вони продовжують нести втрати.

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