На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Важливо На Волинському напрямку ворог вже перейшов з атаки в оборону

Деморалізований ворог продовжує нести втрати. Станом на 3 березня українські військові вже знизили близько 9 тисяч окупантів. Ця цифра приблизна, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

На Сумському напрямку окупанти продовжують утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

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