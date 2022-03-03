Українські воїни продовжують давати відсіч противнику та стримують наступ. Так, на Волинському напрямку російський агресор вже перейшов із атаки в оборону.

Увага На Сумщині передова група ЗСУ вийшли на рубежі по лінії державного кордону

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загалом на цій ділянці фронту окупанти роблять невдалі спроби оборонитися силами до двох батальйонно-тактичних груп.

Тепер орки намагаються утриматися на рубежі Бігуня, Овруча, Пірожків, Різні та Українки, однак навряд їм це вдасться.

Також окупанти зазнають втрат на усіх напрямках.

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