Украинские воины продолжают давать отпор противнику и сдерживают наступление. Так, на Волынском направлении российский агрессор уже перешел из атаки в оборону.

Внимание На Сумщине передовая группа ВСУ вышли на рубежи по линии государственной границы

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Всего на этом участке фронта оккупанты предпринимают неудачные попытки оборониться силами до двух батальонно-тактических групп.

Теперь орки пытаются удержаться на рубеже Бигуня, Овруча, Пирожков, Ризни и Украинки, однако вряд ли им это удается.

Также оккупанты несут потери на всех направлениях.

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