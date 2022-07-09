Одна двухэтажка полностью разрушена, вторая – частично обрушилась. Об этом сообщил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.
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Местные жители рассказывают, что в полностью разрушенной двухэтажке никого не было, потому что люди оттуда уехали раньше.
Среди раненых – ребенок
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ранены трое гражданских, среди них – один ребенок. Всех госпитализировали, еще четырем оказали помощь на месте.
СМИ писали, что 12-летнего ребенка достали из-под завалов. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.
Обстрел Харькова: что известно
- Жители Харькова услышали громкий взрыв около 10:00.
- Впоследствии оказалось, что это звук прилетов. Власти подтвердили информацию.
- Сообщалось, что скорая забрала в больницу четырех человек.
Синегубов попросил харьковчан максимально ограничить свое пребывание на улицах города. Он отмечал, что оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирных жителей.
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