Одна двухэтажка полностью разрушена, вторая – частично обрушилась. Об этом сообщил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

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Местные жители рассказывают, что в полностью разрушенной двухэтажке никого не было, потому что люди оттуда уехали раньше.

Среди раненых – ребенок

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ранены трое гражданских, среди них – один ребенок. Всех госпитализировали, еще четырем оказали помощь на месте.

СМИ писали, что 12-летнего ребенка достали из-под завалов. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Обстрел Харькова: что известно

Жители Харькова услышали громкий взрыв около 10:00.

Впоследствии оказалось, что это звук прилетов. Власти подтвердили информацию.

Сообщалось, что скорая забрала в больницу четырех человек.

Синегубов попросил харьковчан максимально ограничить свое пребывание на улицах города. Он отмечал, что оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирных жителей.

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