Одна двоповерхівка повністю зруйнована, друга – частково обвалилася. Про це повідомив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
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Місцеві жителі розповідають, у повністю зруйнованій двоповерхівці нікого не було, бо люди звідти виїхали раніше.
Серед поранених – дитина
Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що поранені троє цивільних, серед них – одна дитина. Усіх госпіталізували, ще чотирьом надали допомогу на місці.
ЗМІ писали, що 12-річну дитину дістали з-під завалів. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.
Обстріл Харкова: що відомо
- Жителі Харкова почули гучний вибух близько 10:00.
- Згодом виявилось, що це звук "прильотів". Влада підтвердила інформацію.
- Повідомляли, що швидка забрала до лікарні чотирьох людей.
Синєгубов попросив харків'ян максимально обмежити своє перебування на вулицях міста. Він наголошував, що окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирних жителів.
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