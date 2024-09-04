Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева рассказала, что оккупанты нанесли удар 4 сентября. Кстати, оккупанты пытаются захватить Торецк, за город продолжаются бои.

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Что известно об ударе врага

Анастасия Медведева рассказала, что оккупанты ранили мужчин:

двух 51-летних;

одного 47-летнего.

На момент атаки они находились в автомобиле, пытаясь выехать из города. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы (контузии – 24 Канал),

– рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

Какова ситуация в Торецке: смотрите на карте

Важно. Аналитики американского Института изучения войны в июне 2024 года объясняли, что враги начали новое наступление на Торецк.

Кстати, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявлял 27 июля, что Россия уничтожила Торецк на 70%. Чиновник 4 сентября заявил, что в городе остается 1,7 тысячи гражданских.

"Очень сложно, очень трудно завозить гуманитарную помощь, потому что враг простреливает все подъездные пути не только ствольной артиллерией, но и дронами", – объяснил говорит Филашкин.