Украинский омбудсмен напомнил, что расстрел военнопленных украинцев – это очередное военное преступление российской армии. За это оккупанты будут нести ответственность.

К теме Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении

Что сказал Лубинец о расстреле военнопленных врагом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях начало досудебное расследование относительно вероятного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных на Торецком направлении.

По словам омбудсмена, такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Россия продолжает демонстрировать свою террористическую суть, только масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества,

– написал Лубинец.

Он также призвал международные организации и страны-партнеров давить на Россию, чтобы она понесла ответственность за свои преступления в Украине.

К слову, в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину. После этого соответствующие видео россияне распространили в своих телеграм-каналах.