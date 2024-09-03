Український омбудсмен нагадав, що розстріл військовополонених українців – це черговий воєнний злочин російської армії. За це окупанти будуть нести відповідальність.

До теми Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку

Що сказав Лубінець про розстріл військовополонених ворогом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочало досудове розслідування щодо ймовірного розстрілу окупантами трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

За словами омбудсмена, такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Росія продовжує демонструвати свою терористичну суть, лише масштабуючи свої звірства! Кожен день українці переживають трагедії, на які немає адекватної відповіді світової спільноти,

– написав Лубінець.

Він також закликав міжнародні організації та країни-партнерів тиснути на Росію, щоб вона понесла відповідальність за свої злочини в Україні.

До слова, у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину. Після цього відповідні відео росіяни поширили у своїх телеграм-каналах.