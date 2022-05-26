Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора по состоянию на утро 26 мая. В ведомстве также отчитались о ряде преступлений против детей, зафиксированных украинскими прокурорами.
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Российские захватчики убивают детей
В частности, во время фиксации уголовных правонарушений прокуроры установили, что российские кафиры обстреляли гражданские авто. Трагедия произошла в Николаевском районе Николаевской области.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате циничного и жестокого обстрела врагом гражданского автомобиля погибли двое детей.
Также стало известно, что во время обстрела Мариуполя Донецкой области ранения получила 16-летняя девушка.
Сколько детей пострадали от россиян
По данным ОП, по состоянию на 26 мая больше всего детей пострадали в Донецкой области. Там от рук оккупантов пострадали, по меньшей мере, 151 несовершеннолетний. В Киевской области зафиксировали 116 таких случаев.
В самом городе Киеве в результате обстрелов захватчиков пострадали еще 16 детей. В целом, как сообщили в ведомстве, в разных областях Украины пострадало такое количество детей:
- в Харьковской области – 105 детей;
- в Черниговской – 68;
- в Луганской – 50;
- в Херсонской – 49;
- в Николаевской – 45;
- в Запорожской – 28;
- в Сумской – 17;
- в Житомирской – 15.
Жуткие преступления России 24 мая
В Офисе генпрокурора отчитались о фиксации сразу ряда преступлений, совершенных российскими захватчиками 24 мая. Так в результате обстрелов военными России села Красногоровка Донецкой области тяжелое ранение получил 6-летний ребенок.
Из-за обстрела девочка получила тяжелые ранения нижней конечности. Чтобы спасли жизнь 6-летнего ребенка, врачам пришлось провести ампутацию поврежденной ножки.
Кроме того, 24 мая из-за обстрела оккупантами города Балаклея Харьковской области тяжелое ранение получил 9-летний ребенок.
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Офис генпрокурора о преступлениях против детей: свежие цифры
- В Офисе генпрокурора по состоянию на утро 26 мая 2022 года зафиксировали уже более 676 пострадавших детей в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.
- По официальной информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли. Еще более 436 получили ранения.
- Как отметили в ведомстве, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- Кроме того, из-за обстрелов и авиабомбардировок российскими оккупантами украинских городов и сел, повреждено 1883 учебных заведения.
- При этом 178 учебных заведений противники разрушили полностью.