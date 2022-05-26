Про це повідомили у Офісі генерального прокурора станом на ранок 26 травня. У відомстві також прозвітували про низку злочинів проти дітей, які зафіксували українські прокурори.

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Російські загарбники вбивають дітей

Зокрема під час фіксації кримінальних правопорушень прокурори встановили, що російські окупанти обстріляли цивільні авто. Трагедія сталась у Миколаївському районі Миколаївської області.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок цинічного та жорстокого обстрілу ворогом цивільного автомобіля загинули двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу міста Маріуполь Донецької області поранення отримала 16-річна дівчина.

Скільки дітей постраждали від росіян

За даними ОП, станом на 26 травня найбільше дітей постраждали у Донецькій області. Там від рук окупантів постраждали щонайменше 151 неповнолітних. На Київщині зафіксували 116 таких випадків.

У самому місті Києві внаслідок обстрілів загарбників постраждали ще 16 дітей. Загалом, як повідомили у відомстві, у різних областях України постраждала така кількість дітей:

у Харківській області – 105 дітей;

у Чернігівській – 68;

у Луганській – 50;

у Херсонській – 49;

у Миколаївській – 45;

у Запорізькій – 28;

у Сумській – 17;

у Житомирській – 15.

Моторошні злочини Росії 24 травня

В Офісі генпрокурора прозвітували про фіксацію відразу низки злочинів, які скоїли російські загарбники 24 травня. Так внаслідок обстрілів військовими Росії села Красногорівка, що на Донеччині, тяжке поранення отримала 6-річна дитина.

Через обстріл дівчинка зазнала тяжких поранень нижньої кінцівки. Аби врятували життя 6-річної дитини, лікарям довелось провести ампутацію пошкодженої ніжки.

Крім того, 24 травня через обстріл окупантами міста Балаклія Харківської області тяжке поранення отримала 9-річна дитина.

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Офіс генпрокурора про злочини проти дітей: свіжі цифри

В Офісі генпрокурора станом на ранок 26 травня 2022 року зафіксували вже більше ніж 676 постраждалих дітей в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинули. Ще понад 436 зазнали поранень.

Як наголосили у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, через обстріли та авіабомбардування російськими окупантами українських міст та сіл, пошкоджено 1883 заклади освіти.

При цьому 178 закладів освіти противники зруйнували повністю.

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