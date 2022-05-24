В результате обстрелов повредили помещение местной типографии в Гуляйполе. Там были выбиты окна и повреждены стены здания.

В Васильевке собрали уже 3 БТГр россиян, они собираются атаковать Запорожье, – Арестович

Разрушенные дома гражданских

Оккупанты попали снарядом в гараже станции технического обслуживания. Вспыхнул пожар, так что объект фактически уничтожен.

В селе Полтавка российские обстрелы тоже разрушили частные дома местных жителей: выбиты окна и двери, повреждены крыши домов. У некоторых людей повреждены дворы, гаражи и хозяйственные придомовые постройки.

Информации о потерпевших пока нет. Правоохранители все задокументировали для возбуждения уголовных дел. Также показали фотографии с последствиями обстрелов.

Обстрелянное Гуляйполе и Полтавка:

Какая ситуация в Запорожье

В Генштабе ВСУ 24 мая сообщили, что на Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск, потому что хотят возобновить наступление в направлении Васильевка - Каменское. Сейчас осуществляют перегруппировку, увеличивают личный состав и технику, увеличивают логистическое обеспечение подразделений.

Основные силы захватчики держат в пределах Орехова, Гуляйполя, а также Большой Новоселки Донецкой области.

Россияне постоянно обстреливают населённые пункты. Например, они били по поселку Новояковловка Камышеваской общины. Вражеские снаряды разрушили и уничтожили несколько домов, а также детский сад. К сожалению, один человек погиб.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович также предупредил, что захватчики собрали в Васильевке 3 БТГр. Сейчас в городе больше кафиров, чем местных жителей. По словам политика, россияне хотят двигаться в Запорожье.

Кроме того, россияне угрожают местным жителям на временно оккупированных территориях. Они говорили жителям села Водяное, что разрушат их населенный пункт , когда будут отступать.

Между тем, ВСУ уничтожают врагов в регионе. В период с 20 по 23 мая украинские военные приземлили 8 беспилотников "Орлан-10", ликвидировали 9 кафиров, ранили 16, обезвредили вражеский танк, 5 боевых бронированных машин

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