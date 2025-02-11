Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко, отметив, что поселок Золочев буквально каждый день оказывается под атакой оккупантов. Россияне за 10 минут с 11:10 по 11:20 выпустили по Харьковщине 7 КАБов.

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Атака россиян на Харьковщине

Корреспондентка подчеркнула, что Золочев атаковали двумя КАБами. Один из ударов пришелся по частному сектору.

"Огромное чудо, что там нет погибших, но трех человек спасатели вытащили из-под завалов. Всего пострадало семь человек, из них трое были госпитализированы из-за взрывных травм, в частности мальчика, которому 12 лет", – сказала Анна Черненко.

В результате атаки по Золочеву 2 частных дома разбиты вдребезги, 13 повреждены.

В Харьковской области сейчас серьезные морозы. Люди остались без жилья в такую погоду. Работникам ГСЧС также очень сложно работать, в условиях такого холода, не говоря уже о тех, кто находится под завалами,

– подчеркнула корреспондентка 24 Канала.

Второй удар в Золочеве пришелся по территории аграрного предприятия – пострадавших людей нет, но повреждены хозяйственные постройки.

Кроме Золочева, прилеты на Харьковщине состоялись в селах Светличное, Орешанка, Березовка и Макариха. К счастью, там обошлось без раненых. Эти населенные пункты каждый день в перечне суточных сводок о последствиях российских атак.

К слову, днем 11 февраля в Харькове также прозвучали взрывы, что вызвало беспокойство среди горожан. Впоследствии выяснилось, что это была плановая работа взрывотехников, которые уничтожали боевую часть российского дрона, который не разорвался во время предыдущей атаки.