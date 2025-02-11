Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що селище Золочів буквально кожного дня опиняється під атакою окупантів. Росіяни за 10 хвилин з 11:10 по 11:20 випустили по Харківщині 7 КАБів.

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Атака росіян на Харківщині

Кореспондентка підкреслила, що Золочів атакували двома КАБми. Один з ударів припав по приватному секторі.

"Величезне диво, що там немає загиблих, але трьох людей рятувальники витягли з-під завалів. Загалом постраждало семеро осіб, з них трьох було госпіталізовано через вибухові травми, зокрема хлопчика, якому 12 років", – сказала Анна Черненко.

Внаслідок атаки по Золочеву 2 приватних будинки розбито вщент, 13 пошкоджено.

У Харківській області зараз серйозні морози. Люди залишились без житла в таку погоду. Працівникам ДСНС також дуже складно працювати, в умовах такого холоду, не кажучи вже про тих, хто перебуває під завалами,

– підкреслила кореспондентка 24 Каналу.

Другий удар у Золочеві припав по території аграрного підприємства – постраждалих людей немає, але пошкоджені господарські споруди.

Окрім Золочева, прильоти на Харківщині відбулись у селах Світличне, Орішанка, Березівка та Макариха. На щастя, там обійшлось без поранених. Ці населені пункти кожного дня у переліку добових зведень про наслідки російських атак.

До слова, вдень 11 лютого в Харкові також пролунали вибухи, що спричинило занепокоєння серед містян. Згодом з'ясувалося, що це була планова робота вибухотехніків, які знищували бойову частину російського дрона, який не розірвався під час попередньої атаки.