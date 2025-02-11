Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" та ракетами: де оголошували тривогу та що відомо про наслідки

Вибух в Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 15:09.

Вже о 16:41 стало відомо, що в Харкові гучно.

У Харкові було чутно вибух,

– повідомили журналісти.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.