Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Харкові
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 15:09.
Вже о 16:41 стало відомо, що в Харкові гучно.
У Харкові було чутно вибух,
– повідомили журналісти.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.