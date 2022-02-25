По словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, захватчики целенаправленно накрыли "Градами" транспорт, который должен был вывезти мирных жителей из зоны боевых действий. Где именно произошел обстрел, пока неизвестно.

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Чиновник подчеркнул, что сейчас пытается уточнить информацию о пострадавших в результате действий россиян.

Счастье пытаются захватить вторые сутки

С начала российского вторжения со всех сторон российской и белорусской границы, а также с оккупированных территорий, оккупанты не прекращают попыток отбить у ВСУ Счастье.

Оккупанты много раз пытались форсировать Северский Донец, но все их попытки были тщетными.

Населенный пункт регулярно обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Чтобы мирные жители смогли выехать, администрация Луганской облгосадминистрации организовала эвакуационные автобусы.

Война России с Украиной: последние события

Российские оккупанты начали обстрел военных объектов во многих крупных городах Украины утром 24 февраля. После ударов крылатыми ракетами "Калибр" захватчики перешли в наступление на Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Киевщине и Херсонщине. Попытки захватить населенные пункты были и на Донбассе.

Русские захватили Геническ, а также продвинулись до Ахтырки. Кроме того, оккупационные войска установили контроль над островом Змеиный. Также оккупационная группировка ВС РФ прошла через Беларусь к Чернобыльской АЭС.

После долгих боев украинским военным удалось предотвратить высадку десанта на аэродроме Гостомель, однако бои там продолжаются. Все остальные попытки оккупантов продвинуться вглубь Украины не были успешными.

Ночью 25 февраля россияне атаковали Киев. ПВО сбила ракету, и истребитель Су-27. Обломки ракеты упали на многоэтажку, а самолет – на частные дома.

Кроме того, захватчики ворвались в Дымер и высадили десант в Ровно. Колонну оккупантов, которая двигалась из Димера в Гостомель, уничтожили, однако позже на аэродроме смогли высадиться российские десантники.